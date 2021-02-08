Барнаульцев в начале февраля неожиданно застал дождь

Вечером 8 февраля в Барнауле пошел дождь. Радоваться ему придется не долго, поскольку уже в ночь на 9 февраля в регионе начнутся сильные заморозки.

В связи с неблагоприятными погодными условиями метеорологи объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, температура воздуха может местами опуститься до -23 градусов, а сопровождать морозы будут метели и мокрый снег. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, который местами будет достигать 22 метров в секунду.

Отдельно предупреждают водителей, поскольку после дождя на дорогах ожидается сильный гололед. Горожан просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.