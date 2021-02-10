Главу религиозной секты на Урале отправили на принудительное лечение

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину. Ее обвиняют в пособничестве убийству ребенка, пишет РИА Новости.

Тело девятилетнего мальчика нашли 28 ноября 2019 года в Екатеринбурге. Напомним, убийство совершил отец ребенка, который хотел изгнать из него беса. Глава религиозной секты, где состояли родители, пыталась воскресить мальчика. СК эту версию опроверг. По версии следователей, поводом для убийства стала личная неприязнь.

"Постановлением суда указанной фигурантке назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", – сообщает ведомство.

Напомним, что 48-летнюю Земфиру Гайнуллину задержали 2 декабря 2029 года. Сообщалось, что два дня женщина пыталась воскресить убитого ребенка, а после того как эта идея провалилась, тело закопали в парке.