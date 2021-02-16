Цены пополам. Где в Барнауле можно проверить здоровье на выгодных условиях

Впереди череда праздников, во время которых принято радовать подарками представителей обоих полов. В поликлинике многопрофильного центра медицинской реабилитации "Территория здоровья" уверены, что лучший подарок, который можно сделать самому себе и близким людям, – это здоровье. В феврале и марте здесь действует целый комплекс предложений, которые позволят проверить ряд важных систем организма по выгодным ценам. Записаться на прием можно по телефону: 8-800-2-506-517.

Так, до 31 марта 2021 года комплексное обследование женского здоровья в поликлинике будет стоить всего 2600 рублей. Оно включает в себя первичный и повторный прием гинеколога, УЗИ органов малого таза, забор мазка на онкоцитологию и на флору.

Мужчины также смогут проверить состояние своего здоровья по выгодной цене. С 15 по 28 февраля 2021 года на консультацию уролога-андролога действует скидка 50%. Но это еще не все. При покупке программы "Сосудистая неврология" (амбулаторное лечение) с 1 по 28 февраля – консультация любого врача в подарок.

Также "Территория здоровья" предлагает вместе подготовиться к лету: при покупке программы "Территория детоксикации" с 1 по 31 марта 2021 года – консультация косметолога в подарок, а с 15 по 31 марта 2021 года на прием у врача-диетолога в поликлинике действует скидка 50%.

Напоминаем, консультативная поликлиника "Территория здоровья" представляет собой многопрофильное учреждение, в котором ведут прием опытные врачи различных специальностей. Пациентов консультируют не только терапевты и педиатры, но и травматологи-ортопеды, хирурги, неврологи, эндокринологи, диетологи, сомнологи, медицинские психологи и многие другие доктора. В общей сложности в поликлинике сегодня работает около 20 специалистов. Пул врачей постоянно обновляется – недавно его пополнили уролог, гинеколог, оториноларинголог, сосудистый хирург и косметолог. Появляются и развиваются новые направления – в том числе и эстетическая медицина, которая позволяет избавиться от многих проблем в сфере гинекологии и косметологии.

Кроме того, на базе Центра разработано множество многопрофильных программ по реабилитации и оздоровления, в том числе авторских. Самыми востребованными сегодня остаются курсы восстановления опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы у взрослых и детей, медико-спортивная реабилитация, программы превентивной и антиэйдж-медицины.

Узнать об интересующей вас программе или же акции можно по телефону: 8-800-2-506-517.

Многопрофильный центр медицинской реабилитации "Территория здоровья"

Алтайский край, Змеиногорский тракт, 36е.

Телефон: 8-800-2-506-517 (бесплатно по России).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста