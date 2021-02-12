Солнечное гало запечатлели в Барнауле

Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent поймал в объектив необычное атмосферное явление – солнечного гало. "Над Барнаулом было видно вчера и сегодня утром, поэтому решил запечатлеть сие явление на память, – отмечает автор.

Гало – оптическое явление, которое можно наблюдать, как например в нашем случае, в сильные морозы. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли. Обычно гало появляется вокруг Солнца и Луны, иногда – вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.