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Новинка или ребрендинг? Как скажется объединение левых партий на политическом поле Алтая

, ИА "Амител"
Политики и эксперты оценили особенности создания нового политического проекта

Неоднозначную реакцию в обществе и экспертных кругах вызвало анонсированное в конце января объединение трех партий – "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Напомним, что 28 января в Государственном центральном музее современной истории России лидеры этих партий – Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин – подписали манифест, в котором изложены "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". До сих пор наблюдатели дискутируют, кому прежде всего выгодно это объединение и кто в новоиспеченной партии будет играть ведущую роль. Понять это попытался и журналист ИА "Амител" Андрей Магас.

Слабое звено "патриотов"

На церемонии подписания манифеста лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал произошедшее "историческим событием" и добавил, что он знаменует собой начало "долгого, но абсолютно позитивного процесса объединения всех левых патриотических сил России". Руководитель "Патриотов России" Геннадий Семигин призвал в объединенную партию собрать "все лучшее", имеющееся у трех политических структур. Захар Прилепин выразил убеждение, что сей "тройственный союз" будет совмещать "молодость, агрессию и мудрость".

Уже известно, что обновленная партия получит официальное название "Социалистическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". 22 февраля должен состояться объединенный партийный форум, который официально закрепит новое образование, а также примет решение о ликвидации партий "За правду" и "Патриоты России". В свою очередь, "Справедливая Россия" не станет "самоуничтожаться", а просто внесет изменения в название, подкорректирует устав и изберет новые руководящие органы.

Первые сообщения о грядущем объединении левых партий на базе "Справедливой России" появились еще в декабре 2020 – январе 2021 года. Правда, поначалу глава партии "За правду" Прилепин заявлял, что никаких переговоров насчет объединения не вел, а его партия собирается выставить собственный список на выборах в Госдуму, который он и возглавит. Более того, в интервью некоторым СМИ он говорил, что его партия готова объединить вокруг себя все реальные и здоровые силы. Семигин же в период начала циркулирования слухов и медийных вбросов о будущей партии скромно отмалчивался, что не удивительно – его партия, несмотря на заявление официального сайта ПР о работе 80 региональных отделений, серьезной партийной структурой не обладает и активной работы с гражданами как политическая структура почти не ведет. Доказательством этому является стабильно слабый результат, который показывает партия на федеральных выборах, а ее лидер уже давно в крупных политических баталиях не замечен, поскольку давно, как говорят столичные эксперты, переключился на собственный бизнес.

В ожидании компромисса

Детали объединения партий в Алтайском крае пока назвать сложно. Как сообщил amic.ru лидер регионального отделения партии "За правду" Кирилл Конев, "все участники пока ожидают съезда 22 февраля, по результатам которого сообщат подробности и мы, исходя из решений, станем действовать". Стоит заметить, что в крае в процессе партийного слияния примут участие не три, а только две партии – после смерти лидера краевого отделения "Патриотов России" Анатолия Коваля в регионе отделение этой организации отсутствует. Следует заметить, что ранее некоторые известные персоны в крае получали предложение возглавить отделение, но дальше разговоров дело не шло. Интересная деталь – все участники "кастинга" на пост главы отделения должны были пройти согласование с известным политиком, предпринимательницей и бывшей чиновницей Стеллой Штань.

Конечно, встает вопрос о том, кто будет верховодить в процессе объединения. По словам Кирилла Конева, "это не будет автоматический процесс нашего вхождения в "Справедливую Россию" – это будет все-таки новая партия". "Конечно, на начальном этапе будут, как говорится, притирки друг к другу, но ведь ранее Сергей Миронов сам приглашал здоровые силы к объединению – значит, он и его организация готовы к каким-то компромиссам", – сказал amic.ru руководитель отделения "За правду".

"Мы, конечно, будем смотреть по текущей ситуации, – заявил в интервью "Амителу" лидер фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании Александр Молотов. – Но, как я полагаю, кооптируем наиболее активных представителей партий в имеющиеся структуры – Совет регионального отделения, Бюро совета регионального отделения. Во всяком случае, Кирилл Конев – фигура яркая, активная и заслуживает внимания". Что касается "Патриотов России", то, по словам Молотова, их представители в крае тоже будут обсуждены "в случае, если они найдутся – после ухода Анатолия Коваля эту партию, увы, не видно и слышно".

Соблюсти приличия

Что касается предстоящих выборов в Госдуму и АКЗС, намеченных на сентябрь 2021 года, то пока данная ситуация не обсуждалась, заверил Александр Молотов. "Будем проводить социологические опросы, замеры, составление рейтингов, определять степень узнаваемости потенциальных кандидатов, по их результатам и определим, какие округа или какие места в списках на выборах получат партийцы", – сообщил он, добавив, что "о степени узнаваемости возможных кандидатов из партии "За правду" говорить пока сложно – организация появилась в регионе всего несколько месяцев назад". При этом глава фракции СР в Заксобрании отметил, что региональное отделение ЗП уже провело несколько ярких публичных акций, но все решение будет за партийной предвыборной конференцией. 

Кирилл Конев выразил надежду, что его соратники получат "достойное представительство, иначе те, кто ранее пришел в партию Захара Прилепина, поверив ему, почувствуют себя обманутыми".

Барнаульский политолог и политтехнолог Андрей Некрасов считает, что "пока мы наблюдаем процесс фактического поглощения "Справедливой Россией" двух небольших партий, хотя и с соблюдением некоторых правил приличия". По его мнению, на федеральном уровне процесс объединения стал оформляться сразу после того, как стороны согласовали основные позиции, а региональные партийные представители полностью следуют инструкциям их центра.

"Пока даже где-то в кулуарах возможность предоставления выгодных мест в партийных списках "Справедливой России" представителям "За правду" не звучит, – сообщил эксперт "Амителу". – Конечно, членам партии Прилепина предложат какие-то округа, но это будут округа, которые справедливороссы не смогут закрыть своими силами. Ведь что бы они ни говорили, но скамейка запасных у них невелика". При этом эксперт отметил, что "прилепинцы", конечно, могут получить неплохие позиции в партийных списках СР в случае настойчивого лоббирования столичными кураторами.

На возможность конфликтов внутри нового образования (как это было в "Справедливой России", когда из нее вышли представители политических сил, образовавшие в 2006 году партию "Партии пенсионеров" и "Родины") Некрасов смотрит скептически: "Конфликты, конечно, возможны, но они могут быть серьезными при наличии двух сопоставимых как-то фигур – пока этого не наблюдается ни на федеральном, ни на региональном уровне. Есть сильные и обладающие мощными позициями Сергей Миронов и Александр Терентьев и вряд ли представители вошедших партий им могут бросить серьезный вызов".

По мнению барнаульского политолога Сергея Асеева, данное объединение играет на руку прежде всего "Справедливой России". "Еще недавно эксперты выражали серьезные сомнения, получится ли у этой партии преодолеть необходимый барьер для прохождения в Госдуму и краевое Заксобрание. А сейчас, когда партия, по сути, провела ребрендинг, это дает ей возможности расширить агитационное наполнение своей избирательной кампании за счет лозунгов своих новых партнеров". По мнению Асеева, перед новым образованием также будет стоять задача получения голосов потенциального электората КПРФ.

В то же время эксперт не ожидает серьезного прорыва новообразованной партии на грядущих выборах в плане существенного увеличения количества голосов или радикального обновления идеологии и партийных рядов. "На федеральном уровне Сергей Миронов сохраняет пост председателя партии и контроль над ней, у нас в регионе господин Терентьев также продолжит контролировать как финансирование, так и содержание агитационной работы партии. Поэтому вряд ли тут стоит ожидать сильных перемен. Перед лидерами данных партий стоит задача политического выживания – и с этой целью, видимо, был предпринят объединительный процесс", – убежден эксперт.

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Комментарии

13.02.2021 08:39
- гость -

здоровые силы к объединению
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Как можно называть партии левыми если они выдвигают кандидатуру в президенты точно такую же как и ЕР? Разве могут поддерживать здоровые силы коррупцию, беспредел и монархию?

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