Родителям школьников в Алтайском крае дадут компенсации "в один клик"

В скором времени жители Алтайского края смогут отправлять заявки на социальные выплаты через портал "Госуслуги". Об этом заявила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

По ее словам, сейчас родителям детей приходится собирать внушительный перечень документов, чтобы получить компенсацию на подготовку к школе. В дальнейшем этот процесс упростят.

"В скором времени будет достаточно подать заявление через портал "Госуслуги", а все необходимые сведения мы оперативно получим по системе межведомственного взаимодействия и необходимую выплату назначим, – уточнила Оськина. – То есть услуга будет предоставляться "в один клик", как мы это называем".

По ее словам, в перспективе все социальные услуги можно будет получить, записавшись на "Госуслугах", без предоставления дополнительных справок.

Напомним, порядка 120 тысячам жителей Алтайского края были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов.