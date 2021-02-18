В Алтайском крае без документов продлили соцвыплаты порядка 120 тысячам человек

Порядка 120 тысячам жителей Алтайского края были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Впервые на федеральном уровне были приняты решения о продлении значимых для граждан социальных выплат без предоставления необходимых документов – это субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, а также региональное пособие на ребенка. Без документов социальные пособия продлены порядка 120 тысячам получателей", – сказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Система социальной защиты Алтайского края затрагивает интересы 1/3 населения региона. Гражданам предоставляется 86 видов социальных выплат. Их получателями стали порядка 700 тыс. человек. Общий объем расходов в 2020 году, по сравнению с 2019, увеличился на 46% и составил 29 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что с февраля федеральные льготники Алтайского края будут получать повышенные выплаты, пособия и компенсации, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Индексация составила 4,9%. Она коснулась 234 290 жителей региона.