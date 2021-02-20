Суббота, 20 Февраль, 11:58

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,97
€ 89,54
-14°


4139031 +0
Обь
-16см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

МегаФон достиг скорости 1,1 Гбит/с в международном 5G-роуминге

, ИА "Амител"
Тестирование позволило определить потенциал скорости в международном роуминге

МегаФон протестировал возможности международной сети 5G-роуминга, увеличив в ходе испытаний скорость мобильной передачи данных до 1,1 Гбит/сек. Результат был зафиксирован в Хельсинки с помощью приложения Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Тестирование позволило определить текущий потенциал скорости 5G в международном роуминге. В ближайшем будущем гигабитные скорости дадут возможность абонентам получить совершенно новый пользовательский опыт, например, помогут полностью погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.

"Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным. МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных, – мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом", – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В феврале 2020 года МегаФон предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас он доступен уже в 17 из 56* стран мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию: в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.

Подключение к сети пятого поколения возможно с использованием любого смартфона с поддержкой этой технологии. В зависимости от модели абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G. По итогам января 2021 года в сети МегаФона зарегистрировано свыше 200 тыс. таких устройств, за год их количество выросло более чем в 500 раз.

*По данным портала GSMA Intelligence.

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
11:51
NASA получило первые цветные снимки с марсохода Perseverance 1
11:40
"Пока мы работаем – вы можете быть блогерами". Рабочий завода обратился к молодежи 0
11:24
Пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения галереи на заводе в Сибири 0
11:08
МегаФон достиг скорости 1,1 Гбит/с в международном 5G-роуминге 0
10:56
Житель Рубцовска приставил нож к горлу женщины, которая пришла к нему в гости 2
10:55
Хоккеисты "Алтая" обыграли "Металлург" на открытии турнира памяти Алексея Черепанова 2
10:41
Россиянин хранил в гараже шесть килограммов золота 5
10:17
Еще 12 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае 4
10:09
Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО 39
09:56
Более 26 млн рублей ушло на реконструкцию объектов животноводства в Немецком районе 0
09:42
ЦБ предсказал самый популярный вид мошенничества в 2021 году 13
09:21
На Алтае родителям воинов, погибших при исполнении, вручили подарки 0
09:09
Врач-эндокринолог посоветовала россиянам "запивать" стресс 5
08:51
Жителей Барнаула приглашают на продовольственные ярмарки 3
08:35
Ученые выявили связь потребления перца и риска заболеваний сердца 0
08:19
Названа дата проведения Шукшинского фестиваля на Алтае в 2021 году 0
08:04
Блюдо для настоящего защитника: готовим буженину в рассоле. Инфографика 2
07:48
Чайник, собака и улыбка красивой женщины. О чем мечтают мужчины на 23 Февраля? 18
07:33
Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора 5
07:16
Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года? 1
07:03
Глава алтайского Минспорта призвал коллег из регионального правительства прийти в спортзал 10
06:51
"Коммерческий проект". Алтайские власти прокомментировали ситуацию с КВН 4
06:39
Полицейские помогли забывчивой пенсионерке найти кошелек в Рубцовске 0
06:17
Когда Великий пост в 2021 году 1
06:03
Ветер и гололедица. О погоде в Алтайском крае 20 февраля 0
00:20
"Тестик на наличие мозга": алтайская чиновница о закрытии региональной лиги КВН 29
22:40
Курс биткоина впервые в истории превысил 53 тысячи долларов 0
22:15
Полицейский спас жителя алтайского села от гибели в пламени 2
21:38
Алтайского виноградаря Вагнера освободили от долгов в 446 млн рублей 14
21:03
Глава Алтайпищепрома рассказал о новых субсидиях алтайским пекарям 6
20:37
Жителям алтайских городов предложили выбрать фасады зданий для граффити 0
20:11
На дорогу до горнолыжного комплекса в Белокурихе выделили 565 млн рублей 2
19:42
Убыль населения Алтайского края выросла в полтора раза за 2020 год 3
19:13
В Алтайпищепроме раскрыли планы нового собственника барнаульского элеватора 2
18:37
Алтайского депутата попросили больше не нарушать антикоррупционное законодательство 2
18:09
На ТЭЦ в Яровом в очередной раз остановили котел 3
17:52
Россияне не заметили, что власти сдерживают цены на продукты 1
17:40
Пропавшую полмесяца назад 14-летнюю рубцовчанку нашли в Питере 4
17:27
"13 колотых ран". Названа причина смерти годовалой Вари Голошубовой в ЦРБ на Алтае 24
17:15
От бокса до хоккея. Подборка интересных спутниковых каналов для мужчин 1
17:02
КПРФ запретили проводить уже согласованный митинг против политических репрессий в Барнауле 25
16:53
Показатель готовности Алтайского края к зиме оказался рекордно высоким 8
16:42
Бумажка на бумажку. Как российские чиновники усложнили жизнь экспортерам артемии 1
16:30
Бизнес от сердца. Где находят работу люди из уязвимых слоев населения 0
16:16
Коттедж с вертолетной площадкой продают под Барнаулом 11
16:03
FM-Продакшн стала партнером БК "Барнаул". Благодаря Медиагруппе – в клубе суперигрок 4
15:52
Более 13 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
15:40
Названа цель визита премьер-министра Михаила Мишустина в Алтайский край 3
15:28
"Глупость чиновников": Виталий Гасаев высказался о закрытии лиги КВН на Алтае 13
15:16
В Барнауле появилась вода с мужским характером 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.