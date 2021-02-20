Специалисты назвали пять самых высокооплачиваемых профессий в Барнауле

Специалисты портала SuperJob провели исследование и выяснили, представители каких профессий в Барнауле получают самые большие зарплаты. Разница в деньгах между профессиями, которые попали в пятерку, значительная.
Возглавляют список программисты Bitrix. Этим специалистам работодатели готовы платить 150 тысяч рублей. На втором месте расположилась вакансия полевого эксперта с зарплатой 100 тысяч рублей. Далее по списку идет менеджер по развитию отношений с корпоративными клиентами – от 70 тысяч.
Замыкают список менеджеры по продажам кредитных продуктов и инженеры-теплотехники (от 60 и от 55 тысяч рублей соответственно).
Ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 6,4% – до 29 057 рублей. В реальном выражении рост составил 2,9%.
Комментарии
самая высокая ЗП у Рыбиной из комитета по делам молодежи
и у министра культуры
ничего не делают бабалосы на карман
По 150 тыс платят ??? Платят и больше но не в АК . Все работающие получают от зарубежных заказчиков! Это в СССР бомбу за 4 года создали и спасли страну, у нас на отечественную операционку перейти не можем, купили виндовс в кодах, заменили логотипы - ну вроде перешли. Или роутеры с коммутаторами выдают китайское за разработанное переклеив шильдики! Где сама отрасль в виде какого то подобия силиконовой долины??? Много сокурсников просто в поисках работы, даже не по специальности.
Абориген высокооплачиваемый.
Заработки, личностное развитие и экономический рост в стране, судя по комментариям значительной части обывателей, не интересны. Тут ведь Запад, Байден и НАТА всем свербит в причинном месте. Геополитика понимаешь! А вы тут с мещанскими статейками о заработках под ногами путаетесь.
20.02.2021 13:26
- гость -
Я бы так не сказал, но хватает.
копируйте код, Господа!!!
В Новой Зеландии есть услуга "донор жира". Приходишь, тебе выкачивают жир, который используется для изготовления какой-то косметики и за это платят еще 450$ за 1 л.
А не это вот ваше все.
У меня жира на 2 ляма.
если всем! доходчиво! каждому! объяснить, что написание программ (написание кода) при имеющихся минимальных базовых знаниях и навыках программиста, и при современных архивах и базах сегодня всех ключевых отрывках (блоках) уже когда-то написанных программ (кодах) - что это примитивная работа копирования и вставки!!!
то программистам сразу перестанут платить БОЛЬШИЕ деньги!!!
можете это считать Заговором программистов!
но проговорки и информация об этом уже пошла и поэтому все кто "пишут" КОД, каждый день по часу в день (остальное рабочее время играют в любимые игрушки) копируют и вставляют: если..., то... - знают, что табуретка под ними уже шаталась, и по тихой грусти уже психуют об этом...
аборигеша, например.
За битрикс 150тыр? Ой не пидите. Даже сотку не дают.
Если кто наймет битрикс-программера за 150тыр. в Барнауле - оставляйте телефоны. )
нашел эту вакансию на SuperJob.
Питерская контора раскидала вакансию за 150тыров по всех городам, Барнаул тут вообще не причем.
знают, что табуретка под ними уже шаталась, и по тихой грусти уже психуют об этом...
аборигеша, например.
Аборигеша думает, что при пропиндосах он будет зарабатывать еще больше
Зарплата выросла в среднем выражении на 2,9%, т.е. на 800 рублей где-то.
Мда уж... Выдающееся достижение правительства АК...
Запад, Байден и НАТА обеспечат заработки, личностное развитие и экономический рост в России
если всем объяснить, что написание программ это примитивная работа копирования и вставки клочков уже когда-то написанных программ!!! А оставшиеся 7 часов рабочего времени играть в стрелялки…
то программистам сразу перестанут платить БОЛЬШИЕ деньги!!!
можете это считать Заговором программистов!
личностное развитие и экономический рост
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за этими красивыми словами спрятали самый простой смысл:
мы выкинем вас на улицу, где вы будете выживать как придумаете...
20.02.2021 14:19
перефразирую
95% населения не способны даже из готовых блоков что-то собрать, большинство вообще не понимают предмет задачи, не говоря уже про решение.
вот по этому "программисты" получают большие зарплаты
20.02.2021 13:53
- гость -
В Новой Зеландии есть услуга ...
У меня жира на 2 ляма.
Так что же вы в Зеландию не уехали еще? Езжайте в отпуск позаработать, только договоритесь с ними заранее
писать код по постановке предмета - задача примитивная, раньше готовили жтому техникумы.
Инженер же по автоматизации производства, должен досканально знать бизнес процессы, уметь их оптимизировать, и только потом автоматизировать, при чем наиболее подходящими программными средствами.
20.02.2021 14:23
- гость -
А у тебя какой смысл? Поддерживать убыточные казённые конторы за счет налогоплательщика? Так в этом вообще никакого смысла нет, лудит вы наш незамысловатый.
20.02.2021 14:17
гость
Ты лучше подумай почему ты рвёшь свою драную фуфайку за права подбирать объедки с московского стола?