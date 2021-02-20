Специалисты назвали пять самых высокооплачиваемых профессий в Барнауле

Специалисты портала SuperJob провели исследование и выяснили, представители каких профессий в Барнауле получают самые большие зарплаты. Разница в деньгах между профессиями, которые попали в пятерку, значительная.

Возглавляют список программисты Bitrix. Этим специалистам работодатели готовы платить 150 тысяч рублей. На втором месте расположилась вакансия полевого эксперта с зарплатой 100 тысяч рублей. Далее по списку идет менеджер по развитию отношений с корпоративными клиентами – от 70 тысяч.

Замыкают список менеджеры по продажам кредитных продуктов и инженеры-теплотехники (от 60 и от 55 тысяч рублей соответственно).

Ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 6,4% – до 29 057 рублей. В реальном выражении рост составил 2,9%.