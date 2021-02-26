Вместо рынка огромный ямобур. Как на площади Победы готовятся к большой стройке

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На площади Победы в Барнауле продолжаются подготовительные работы к строительству нового ЖК "Локомотив". Уже полностью снесли торговые ларьки, а на территории будущей стройки установили огромный ямобур, который грозной "стелой" возвышается над проспектом Строителей. Сейчас здесь проводятся инженерно-геологические работы для проверки грунта. Напомним, на месте стадиона "Локомотив" в Барнауле уже в ближайшем будущем вырастут новые дома.

Напомним, собственник площадки Евгений Ракшин подготовил проект застройки стадиона "Локомотив" еще в 2014 году. Автором выступил архитектор Александр Деринг, руководитель мастерской "Классика". По проекту дома будут располагаться по периметру стадиона и еще одна многоэтажка "садится" внутри территории. Однако фасад снесенной трибуны "Локомотива" признан памятником архитектуры, а потому он будет восстановлен и станет частью торговой галереи, которая займет первые этажи здания вдоль проспектов Строителей и Социалистического.