175 единиц техники будут чистить дороги Барнаула в выходные

До 175 единиц снегоуборочной техники в сутки будет работать на улицах Барнаула в выходные, сообщает пресс-служба мэрии.

Также отмечается, что в ночь на 27 февраля на линию выведут 134 спецмашины, 40 из которых — наемные. Это тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, снегопогрузчики и комбинированные дорожные машины.

Снег планируют вывозить с проспектов Ленина и Малого Космонавтов, а также с участков улиц Малахова, Тихонова, Мало-Тобольской, Молодежной и Павловского тракта.

Ранее сообщалось, что последние выходные зимы в Алтайском крае будут морозными и почти безветренными. Местами столбики термометров опустятся до -37 градусов. А уже к вечеру воскресенья в регионе начнется потепление, с которым придут снегопады.