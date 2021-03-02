Три трассы Алтайского края все еще закрыты для проезда из-за непогоды

Участки на трех трассах Алтайского края остаются закрытыми для проезда. Речь идет о дороге от села Усть-Калманка до села Озерки, от Курьи до границы с Республикой Казахстан и от Змеиногорска до Рубцовска.

Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", сейчас открыто движение для всех видов транспорта еще на двух региональных дорогах: А-322 – Горняк – Староалейское (от Рубцовска до Горняка) и на трассе Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани).

Над ликвидацией последствий снегопада работает более 700 единиц техники. Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах и брать во внимание перекрытые участки при построении пути.

Напомним, из-за метели и снегопада в Алтайском крае перекрывали шесть региональных автодорог и две федеральные. В большинстве случаев ограничение распространялось на все виды транспорта.