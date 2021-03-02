Футболисты "Динамо-Барнаул" проведут сбор в Крымске

Футболисты барнаульского "Динамо" готовятся к возобновлению сезона. Как сообщают в пресс-службе алтайского клуба, 12 марта команда начнет сбор в Крымске. Там у барнаульских футболистов запланированы пять контрольных матчей.

Так, динамовцам предстоит спарринг против ижевского "Зенита". В сентябре 2020 года команды уже встречались в Барнауле в рамках первенства ПФЛ. Тогда алтайские футболисты уверенно выиграли со счетом 4:1. Также в Крымске "Динамо" проведет контрольные матчи против курского "Авангарда", новомосковского клуба "Химик-Арсенал", студенческой команды "Виста" из Геленджика и "молодежки" подмосковных "Химок".

Сейчас тренерский штаб барнаульцев готовит итоговый список футболистов, которые поедут в Крымск. Напомним, на зимний перерыв в первенстве ПФЛ динамовцы ушли, занимая 8-е место в группе 4. Первый матч весенней части турнира барнаульцы проведут 7 апреля на выезде против "Лады" из Димитровграда.