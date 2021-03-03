Алтайского рецидивиста осудят за половые преступления против девочки-подростка

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Тальменского района. Его обвиняют в половых преступлениях против несовершеннолетней соседки.

"Следствием установлено, что утром в декабре 2020 года в своем доме в одном из сел Тальменского района обвиняемый совершил половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения в отношении 15-летней соседки", – говорится в сообщении ведомства.

Также установлено, что ранее мужчина был признан виновным в преступлениях против собственности, но на путь исправления не встал. Своей вины в совершении половых преступлений в отношении соседки он не признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что 27-летнего жителя Топчихинского района признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следствие установило, что в июне 2020 года он надругался над 17-летней девочкой.