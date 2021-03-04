В пригороде Барнаула заменят водопропускные трубы, чтобы избежать подтопления домов

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В барнаульском селе Лебяжье в рамках исполнения предупредительных мероприятий по снижению негативных последствий прохождения талых и паводковых вод меняют водопропускные трубы на участке улицы Садовой. Об этом сообщает пресс-центр мэрии в четверг, 4 марта.

"На глубине трех метров рабочие подрядной организации методом горизонтально-направленного бурения проложили трубы протяженностью 250 метров. Проводится монтаж накопительных колодцев, из которых талая вода с помощью насосов будет перекачиваться в водосбросную сеть", – говорится в сообщении.

По словам начальника ГОЧС по Барнаулу Владимира Драчева, замена труб на этом участке позволит в период активного снеготаяния избежать подтопления порядка 440 домовладений с населением более 1500 человек. В администрации уточнили, что закончить работы и запустить водоотводную систему планируют до 20 марта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле уже начали готовиться к весеннему паводку. По словам главы города Вячеслава Франка, предварительный прогноз развития паводковой ситуации нацеливает на обстоятельную каждодневную работу. Градоначальник поручил активнее вывозить снег, а также вовремя очищать кровли домов от снежных навесов и наледи, чтобы не допустить серьезных подтоплений.