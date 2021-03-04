Торговлю на перевалах требуют запретить в Горном Алтае

Общественные организации "Эне-Тил" и "Алтай-Ойрот" обратились к руководителям Республики Алтай с просьбой перенести торговые объекты и кафе с вершин перевалов Семинский и Чике-Таман к их подножьям. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

"Согласно алтайским традициям, на этих перевалах недопустимо осуществление любой деятельности, которая причиняет вред окружающей природе, беспокоит духов – хозяев местности. Для коренного населения эта территория является особо почитаемым и сакральным местом", – говорится в обращении, подписанном лидерами двух организаций.

По словам авторов обращения Светланы Кадыевой и Солтоя Тугудина, торговые точки производят удручающее впечатление, что ухудшает эстетический облик перевалов и экологию этих мест. Более того, их владельцы нарушают правила охраны памятников природы в республике.

Общественники предлагают создать площадки придорожного сервиса на подножии перевалов со всей необходимой инфраструктурой. По их словам, для этого нужно совместное усилие республиканских и муниципальных властей. Затягивать с решением вопроса не стоит, так как урон, наносимый памятникам природы, может стать невосполнимым, заключили активисты.