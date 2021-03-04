Появилось видео пожара в алтайском школьном автобусе

Видеозапись с места возгорания школьного автобуса в Целинном районе опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видна пассажирская "Газель" с надписью "Дети", из-под капота вырывается мощное пламя, которое нанесло автомобилю значительный ущерб.

Люди держатся от горящего транспорта на почтительном расстоянии – вероятно, опасаются взрыва. Из разговора понятно, что они ожидают прибытия спасателей.

Напомним, в автобусе находились пятеро старшеклассников. Никто из них не пострадал.

В СУ СКР по Алтайскому краю уточнили, что следователи проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также оценить действия перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке детей. По результатам проверки примут процессуальное решение.