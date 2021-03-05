Геннадий Онищенко развеял главное заблуждение о штаммах COVID-19

То, что сейчас называют штаммами COVID-19, – это, на самом деле, его подтипы, а не новые штаммы, заявил академик РАН, депутат Госдумы и бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, распространяющиеся сейчас подтипы – это тот же самый штамм коронавируса, который просто мутирует и приобретает новые свойства.

"Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм", – цитирует парламентария РИА Новости.

Онищенко добавил, что на сегодня остается "высокая вероятность надежды" на то, что разработанные в России вакцины от ковида будут действовать против всех подтипов коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Италии выявили новый, "нигерийский" штамм коронавируса, который, по заявлению вирусологов, может быть устойчив к существующим вакцинам. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, заверили, что в РФ пока не нашли этот вариант инфекции.