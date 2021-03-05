Жителей Барнаула удивил рост цен на газ

Житель города в сообществе Baranul 22 возмутился ростом цен на газ. По словам автора, стоимость увеличиваются постоянно.

"Хотел бы спросить, что у нас происходит с ценами на газ? За два месяца цена на заправках выросла на 4 рубля! Мы его что, в Америке закупаем, и цена взлетела из-за санкций?" – написал подписчик сообщества.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае бензин оказался одним из самых дешевых в России. Регион вошел в шестерку регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2021 года стоил меньше 42 рублей. Кроме края, в этом списке оказались Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Курганская и Кемеровская области.