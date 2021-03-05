Жителей Барнаула удивил рост цен на газ

Житель города в сообществе Baranul 22 возмутился ростом цен на газ. По словам автора, стоимость увеличиваются постоянно.
"Хотел бы спросить, что у нас происходит с ценами на газ? За два месяца цена на заправках выросла на 4 рубля! Мы его что, в Америке закупаем, и цена взлетела из-за санкций?" – написал подписчик сообщества.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае бензин оказался одним из самых дешевых в России. Регион вошел в шестерку регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2021 года стоил меньше 42 рублей. Кроме края, в этом списке оказались Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Курганская и Кемеровская области.
Комментарии
Задача выполнена, переход на ГБО для, якобы, экономии, теперь можно доить сполна!!!! когда-то было с дизелем так же.
«А у нас в квартире газ. А у вас?»
Хотел бы спросить, что у нас происходит с ценами на газ? За два месяца цена на заправках выросла на 4 рубля! Мы его что, в Америке закупаем, и цена взлетела из-за санкций?" – написал подписчик сообщества.
Слушай "подписчик сообщества",брось свои хорьковые цели преследовать!
Ну а что росгвардейцы митинги подавили, Навального посадили, теперь олигархи имеют право на всё цены поднять. Что они и сделали.
Интересно у кого нибудь ещё есть сомнения в том, что нас тупо грабят? Или опять на печенегов всё свалим?
5.03.2021 13:07
Мимопроходящий
теперь правильно определи Кто тебя грабит. Кто является владельцем ресурсов в стране
Интересно у кого нибудь ещё есть сомнения в том, что нас тупо грабят?
------------
А вы с людьми вокруг поговорите. У половины в голове вата и они твердят, что нас эти грабят, а вот другие придут и будут грабить ещё сильнее.