СК начал проверку после сообщений о нападении бродячей собаки на бийского школьника

Следственный комитет организовал предварительную проверку после публикаций СМИ о нападении бродячей собаки на мальчика возле школы в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба алтайского СУ СКР.
Ранее у здания гимназии № 1 в Бийске бродячая собака набросилась на ребенка. Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Местные рассказали, что бездомных псов здесь встречают часто, однако обращения в разные инстанции не помогают.
Во время проверки следователи выяснят обстоятельства произошедшего и оценят действия должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе. После этого будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Собака бывает кусачей только от жизни собачей.... А то что люди бросаются на людей - это нормально. Собаки виноваты....
Жирик нашел тему для полемики, на большее не способен....
На большее уже не способен, только с собаками бродячими....
почему в их гребаной системе все классно работает после того, как!?
Покусал пес - штраф, Убили - тюрьма!
А, пока все жалуются на собак или просят о помощи, говоря, что убивают, - никто зад от стула не оторвет! ответ один - вот, когда убьют, съедят, изнасилуют, тогда и приходите!
5.03.2021 14:23
- гость -
Но, если кто-то проявит гражданскую сознательность и превентивно потравит/постреляет псов, то для него тоже есть специальная статья
Собаки - они перенимают привычки людей. Сейчас люди грызут друг друга, ну и собаки, глядя на них.....
Во времена СССР никаких проверок не устраивали, просто отстреливали этих тварей, и проблем не было.
5.03.2021 15:00
ППКошмариков
Во времена СССР никаких проверок не устраивали, просто отстреливали этих тварей, и проблем не было.
Идеалист-совко....ер! Этого добра в городе и тогда хватало. Собачьи свадьбы помнишь? Это так называлось. Эту многолетнюю проблему надо наконец-то решить сейчас.