СК начал проверку после сообщений о нападении бродячей собаки на бийского школьника

Следственный комитет организовал предварительную проверку после публикаций СМИ о нападении бродячей собаки на мальчика возле школы в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба алтайского СУ СКР.

Ранее у здания гимназии № 1 в Бийске бродячая собака набросилась на ребенка. Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Местные рассказали, что бездомных псов здесь встречают часто, однако обращения в разные инстанции не помогают.

Во время проверки следователи выяснят обстоятельства произошедшего и оценят действия должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе. После этого будет принято процессуальное решение.