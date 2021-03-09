"Ужасное" видео со склада льготных лекарств в Алтайском крае назвали фейковым

Директор краевого предприятия "Аптеки Алтая" Ольга Калита сообщила amic.ru, что льготные лекарства хранят в хороших условиях, а к неприглядному помещению, которое демонстрируют в скандальном видео, компания не имеет никакого отношения. Напомним, автор ролика, опубликованного на странице "Черное и белое Барнаул", утверждает, что запись сделана на складе льготных лекарств "Аптеки Алтая". Помещение выглядит запущенным и неприспособленным для хранения препаратов. В соцсетях ролик вызвал множество негативных комментариев.

Ольга Калита утверждает, что у компании "Аптеки Алтая" имеется только один склад, где хранятся все льготные препараты. Располагается он в Барнауле на ул. Силикатной, 16а. И его состояние отвечает всем санитарным требованиям.

"Льготный склад у нас отремонтированный и лицензированный. Лицензию мы получили в конце 2017 года", – уточнила директор предприятия.

В отдельных аптеках компании, подчеркнула Ольга Калита, складов нет. "У них нет необходимости хранить большие объемы товара. В районы мы делаем доставку еженедельно, в аптеки Барнаула – ежедневно, в другие города (Бийск, Рубцовск, Славгород) – два раза в неделю. Повторю: у нас на все "Аптеки Алтая" единственный склад льготных лекарств", – сказала Калита.

Кроме того, она предоставила amic.ru фотографии со склада на Силикатной, 16а.

В то же время Ольга Калита не видит особых нарушений в помещении, показанном в скандальном ролике.

"А что касается того видео, то по нему я могу сделать вывод только об одном нарушении: поддоны, на которых стоят лекарства, не окрашены, а должны быть окрашены, чтобы можно было ежедневно проводить влажную уборку. Каких-то отдельных требований по ремонту для складов нет. Есть еще требования по влажности и температуре, но по видео я не могу сказать, соблюдаются они или нет", – отметила директор "Аптек Алтая".

Напомним, осенью 2020 года среди жителей Алтайского края распространялось жуткое видео из ковидного морга. Авторы сообщений утверждали, что оно снято в регионе. В местном Министерстве здравоохранения заявили, что ролик не имеет никакого отношения к Алтайском краю.