И матери, и предприниматели. В Барнауле стартует проект по развитию женского бизнеса

Центр "Мой бизнес" запускает проект по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель". Женщины, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и изучить основы менеджмента, финансов и маркетинга. Обучение стартует 29 марта 2021 года.

Чтобы стать участницей программы, нужно подать заявку и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Заявки принимают до 25 марта. Жюри отберет 35 лучших идей, авторов которых пригласят на проект.

"В Алтайском крае программа проходит уже на протяжении пяти лет. Более 140 женщин прошли обучение, зарегистрировали предпринимательскую деятельность, активно участвуют в формировании бизнес-сообщества региона, а также находятся в постоянном развитии и пользуются услугами инфраструктуры поддержки предпринимательства. В 2021 году программа пройдет более чем в 60 регионах России", – рассказал руководитель центра "Мой бизнес" в Алтайском крае Антон Слободчиков.

За пять дней интенсива участницы познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы научат начинающих бизнесвумен поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности.

Кроме базовых знаний в области предпринимательства, каждая участница получит возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи от благотворительного фонда "В ответе за будущее". На лучший проект фонд выделит 100 тысяч рублей.

"В прошлом году мы провели исследование среди российских мам-предпринимательниц и выяснили, что более половины опрошенных считают свой бизнес успешным. Мы очень рады, что благодаря программе таких женщин с каждым годом становится больше. Мы помогаем матерям не только обучиться основам предпринимательства, но и успешно интегрироваться в деловую среду своего региона, реализовать самые смелые идеи. Успехи наших участниц – главный показатель, что программа развивается в нужном направлении", – подчеркивает президент благотворительного фонда "В ответе за будущее" Анна Сошинская.

По данным центра "Мой бизнес", возможность начать собственное дело рассматривают 67% женщин в России. При этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний. Программа "Мама-предприниматель" помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела.

"Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. Мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед", – рассказывает заместитель генерального директора АО "Корпорация МСП" Наталья Ларионова.

К участию в программе приглашают женщин в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года.

Центр "Мой бизнес"

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