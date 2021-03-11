Двух женщин спасли при пожаре в барнаульской пятиэтажке

Двух человек спасли при пожаре в пятиэтажном здании на улице Советской в Барнауле. Возгорание произошло в одной из квартир первого этажа.

Как пишет "Инцидент Барнаул", сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской в 16:32. На момент прибытия пожарных из подъезда шел дым. Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели из строения двух женщин.

Огонь локализовался в одной из комнат квартир на первом этаже – на площади 5 квадратных метров горели вещи и мебель. Огонь удалось потушить в считанные минуты, всего для ликвидации возгорания привлекли 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.