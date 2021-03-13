Ученые подсчитали, когда закончится кислород на Земле

Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии определили предполагаемую дату гибели всего живого на Земле, сообщает "Экспресс-газета".

В качестве наиболее вероятной причины апокалипсиса они назвали дезоксигенацию, то есть испарение всего кислорода под влиянием энергии Солнца.

Возможную дату этого события и рассчитали специалисты НАСА при помощи специальной программы, которую запускали более 400 тысяч раз.

По результатам подсчетов, жизнь на Земле закончится через миллиард лет: именно тогда закончится кислород и полностью исчезнет озоновый слой.

Исследователи при этом не исключили, что за это время технологии шагнут вперед и человечество придумает, как избежать катастрофы, либо просто переселится на другую планету.