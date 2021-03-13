Ученые подсчитали, когда закончится кислород на Земле

Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии определили предполагаемую дату гибели всего живого на Земле, сообщает "Экспресс-газета".
В качестве наиболее вероятной причины апокалипсиса они назвали дезоксигенацию, то есть испарение всего кислорода под влиянием энергии Солнца.
Возможную дату этого события и рассчитали специалисты НАСА при помощи специальной программы, которую запускали более 400 тысяч раз.
По результатам подсчетов, жизнь на Земле закончится через миллиард лет: именно тогда закончится кислород и полностью исчезнет озоновый слой.
Исследователи при этом не исключили, что за это время технологии шагнут вперед и человечество придумает, как избежать катастрофы, либо просто переселится на другую планету.
Комментарии
Исследователи при этом не исключили, что за это время технологии шагнут вперед и человечество придумает, как избежать катастрофы, либо просто переселится на другую планету.
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Через миллиард лет? Да к тому времени человечество уничтожит планету и вымрет.
Человек уже сегодня уничтожает все живое.
Боже мой, осталось так мало. Я ещё хочу пожить
при помощи специальной программы, которую запускали более 400 тысяч раз.
однако кто то прибздехивает. даже если запускать программу 100 раз в день. то они включали ее почти 11 лет. не верю!
Алтайлес уничтожит лес и закончится жизнь