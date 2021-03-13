Автомобиль перевернулся на крышу в центре Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле. Инцидент произошёл на проспекте Строителей возле ТРЦ Galaxy, по нечётной стороне улицы.

Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул". Обстоятельства аварии и наличие пострадавших уточняются.

Напомним, ночью 9 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова столкнулись Porsche и Toyota.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу Porsche под управлением 31-летнего автомобилиста. В результате ДТП немецкая иномарка сбила дорожный знак, вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон.