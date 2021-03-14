Гашение коллекционных конвертов к Кубку мира по гребле проведут в Барнауле

Гашение ограниченного тиража коллекционных почтовых конвертов, приуроченных к этапу Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле, произведут в краевой столице в дни мероприятия, сообщает "Алтайский спорт".

Об этом рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям управления Федеральной почтовой службы Алтайского края Евгения Нагих.

"Специальное гашение — это у нас, почтовиков, особое мероприятие, в ходе которого на уникальные конверты с логотипом какого-то важного общественного события или юбилея ставятся оттиски специального штемпеля, также зачастую изготовленного именно к данному событию. На этой печати фиксированные даты — те дни, когда и производится гашение", — рассказала Нагих.

По ее словам, гарантами подлинности экземпляров станут подписи вип-персон, которые будут участвовать в церемонии.

Ожидается, что это будут руководители Международной федерации каноэ и представители органов исполнительной власти Алтайского края.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что на эти соревнования съедутся порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.