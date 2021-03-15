Барнаульцам напомнили о праве на компенсацию за оплату услуг ЖКХ

В комитете по социальной поддержке населения Барнаула напомнили о праве жителей на получение компенсации за оплату ЖКУ по тарифам, превышающим предельный размер платы. Право на компенсацию имеют собственники и наниматели жилья.

"Компенсация выплачивается по фактическим затратам, произведённым за прошедший месяц, но не более 3,7 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и не более 3 тыс. рублей на оплату жилищной услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов в Затоне", – говорится в сообщении.

По вопросам получения выплаты можно обратиться в комитет по социальной поддержке населения или МФЦ. С полным списком документов, необходимых для получения компенсации, можно ознакомиться на официальном сайте города Барнаула.

Ранее стало известно, что в скором времени жители Алтайского края смогут отправлять заявки на социальные выплаты через портал "Госуслуги".