Здание ресторана "Русский чай" в очередной раз выставили на торги в Барнауле

Арестованный за долги ресторан "Русский чай" выставили на торги. Барнаульский памятник архитектуры федерального значения, бывший дом купца Шадрина, по адресу проспект Красноармейский, 8, пойдёт с молотка с первоначальной стоимостью 11,840 млн рублей.

Согласно информации на сайте для размещения информации о проведении торгов, здание выставила на аукцион алтайская служба судебных приставов. Приём заявок для участия в торгах заканчивается 24 марта, а победитель определится уже 26 марта. Организатором выступает ООО "ГеоТехПроект".

Отметим, что здание уже выставляли на аукцион в декабре 2020 года, однако торги признали несостоявшимся из-за того, что до участия не допустили ни одного претендента. Начальная цена лота была выше – почти 14 млн рублей.

Напомним, что двухэтажное здание рядом с площадью Спартака построили в начале ХХ века по заказу купцов братьев Шадриных. В советское время там разместился ресторан "Русский чай", а после – "Император".

В 2017 году собственник строения заключил договор подряда со строительной компанией "Селф" на реставрацию здания. Разработкой проекта занимался барнаульский архитектор Александр Деринг.

Согласно данным торгов, основанием для реализации имущества стало решение приставов о передаче имущества на реализацию от 9 октября 2020 года, а акт о передаче документов на торги выдан 17 ноября 2020 года.