Дмитрий Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Кремле улучшилась, однако полностью вирус оттуда ещё не ушёл и люди в коллективе изредка продолжают болеть. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле по-прежнему придерживаются мер предосторожности. По его словам, там есть возможность ежедневно проходить тестирование на COVID-19, а также действует жёсткий масочный режим.

"У нас есть возможность ежедневно делать тесты, такая возможность обеспечена нашей медицинской службой. Многие пользуются этой возможностью. У нас по-прежнему применяется достаточно жёсткий масочный режим, особенно для тех, кто приходит. И те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, тоже должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние, по-моему, двое суток, и так же соблюдать масочный режим", – рассказал представитель Кремля.

Напомним, Дмитрий Песков переболел коронавирусом в мае 2020 года. Тогда же инфекцию перенесла и его жена Татьяна Навка. Позднее пресс-секретарь президента признался, что во время болезни подумывал о завещании, а свои ощущения от недуга он описал, как "очень странные в целом".