Пояса уже затянуты. Жители Алтая снизили траты за время пандемии лишь на 1,2%

Жители Республики Алтай сократили свои расходы за время пандемии лишь на 1,2%, когда в среднем по стране сокращение достигло 9%. Как определили специалисты FinExpertiza, в бедных регионах России людям оказалось некуда "затягивать пояса".

Как сообщает ТАСС, потребительские траты жителей Горного Алтая снизились до 14,74 тыс. рублей в месяц на человека. Для сравнения: в Ленинградской области они сократились на 0,3% – до 26,7 тыс. рублей. В среднем по России траты в этот период составляли 26,9 тыс. рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что сильнее всего расходы снижались в субъектах с высокими доходами населения, а в более бедных траты сокращались меньше, а иногда даже росли – к примеру, в Калмыкии люди начали тратить на 0,2% больше (11,7 тыс. рублей).

"Учитывая значительное подорожание продовольствия, малообеспеченные слои населения для сохранения привычного и зачастую крайне скромного рациона были вынуждены нарастить траты", – пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Само по себе падение трат по России оказалось максимальным за последние пять лет – в 2015 году просадка составила 10,2% с учётом инфляции.