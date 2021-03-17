Прирост на четверть: жители Алтая стали чаще брать кредиты

В 2020 году жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ кредиты на сумму более 23 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в предыдущем году.

Драйвером роста в 2020 году стала ипотека. По сравнению с 2019 годом ВТБ выдал на 45% больше жилищных кредитов, что помогло более 7,5 тысячи семей из регионов Алтая приобрести жильё. На продажи оказали влияние программа господдержки, снижение ставок и цифровизация ипотечного бизнеса.

На фоне комфортных условий по ипотеке заёмщики пользовались возможностью снижения ставок по программам рефинансирования. Так, более 2,1 тысячи семей снизили свою платёжную нагрузку – на рефинансирование приходится 28% жилищных кредитов, предоставленных ВТБ жителям региона в 2020 году. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила 3,2 млрд рублей. Ещё 1,5 тысячи семей оформили в ВТБ льготные кредиты на сумму 2,6 млрд рублей на покупку жилья в Алтайском крае в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020".

Жители региона также стали чаще брать кредиты наличными. За прошедший год банк выдал свыше 19 тысяч займов на 10,2 млрд рублей, что на 12% превышает результат 2019 года. Объем портфеля потребкредитов за год вырос на 11% и составил 18,3 млрд рублей.

"Стратегия ВТБ, направленная на всестороннюю поддержку клиентов и совершенствование продуктов и сервисов, помогла нам улучшить качество обслуживания и повысить его скорость. Цифровизация и развитие дистанционных каналов упростили процесс взаимодействия клиента и банка, что стало особенно актуальным в период пандемии", – прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

По итогам 2020 года портфель привлечённых средств физических лиц в ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай превысил 39,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на четверть. Общий объём классических пассивов составил 24,9 млрд рублей – на 4% больше, чем годом ранее. Портфель средств, вложенных клиентами ВТБ в инвестиционные продукты, за год вырос вдвое и достиг 14,5 млрд рублей.