Дорожники очистили треть ливнёвок на улицах Барнаула

На 17 марта в Барнауле очистили 473 ливневых колодца, что составляет 34% от запланированного объёма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Самый большой объём работ выполнен в Октябрьском районе, здесь открыто для приёма талых вод более 90% колодцев. Очищены ливнеприёмные решётки по улицам Глушкова, Малахова, Профинтерна, Цеховой, Г. Титова, Кулагина и другим. Бригада ДЭУ Центрального района сегодня вела работы на ливневой канализации по улице Ползунова", – говорится в сообщении.

Всего МБУ "Автодорстрой" в Барнауле обслуживает 1379 дождеприёмных колодцев. К концу марта дорожники намерены очистить все дождеприёмники и водопропускные трубы.

Ранее сообщалось, что рабочие продолжат текущий ремонт дорог с использованием холодного асфальта в Барнауле. По муниципальному заданию в 2021 году дорожная служба этим методом отремонтирует порядка 180 кв.м дорог на сумму около 550 тысяч рублей.