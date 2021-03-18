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Новые возможности для бизнеса: ВТБ в два раза увеличил выдачу льготных кредитов

, ИА "Амител"
Банк нарастил портфель кредитов по программам господдержки компаний в Алтайском крае и Республике Алтай

В 2020 году ВТБ продолжал активную работу по реализации программ государственной поддержки бизнеса на территории Алтайского края и Республики Алтай. Портфель кредитов, выданных с участием господдержки, по итогам 2020 года превысил 6 млрд рублей. Из них более 2,9 млрд рублей приходится на программу поддержки производителей сельхозпродукции, ещё 1,9 млрд – на льготное кредитование МСП по программе Минэкономразвития. С компаниями, пострадавшими от COVID-19, за 2020 год банк заключил соглашений на сумму более 1,7 млрд рублей в рамках программ поддержки занятости.

ВТБ также предложил среднему и малому бизнесу ряд новых цифровых продуктов. Предприниматели теперь могут вести бухгалтерию и налоговый учёт в мобильном приложении "Цифра" (к этому сервису подключились более 2,2 тысячи клиентов региона), а также дистанционно решать вопросы в новом мобильном банке "ВТБ Бизнес Lite". Кроме того, банк представил устройство "ВТБ-касса", сочетающее функции онлайн-кассы и POS-эквайринга. Небольшие торговые точки могут принимать платежи от клиентов со смартфона через приложение "ВТБ Бизнес QR".

"Льготное кредитование обеспечило серьёзную поддержку региональным компаниям в период пандемии COVID-19. Кроме того, в 2020 году ВТБ снизил ставки по всей линейке кредитных продуктов для среднего и малого бизнеса и предложил клиентам новые возможности цифрового обслуживания. Уверен, что наряду с действующими программами госсубсидирования эти шаги повысят доступность финансирования для предпринимателей региона и помогут им в реализации стратегий развития", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

В 2020 году для дополнительной поддержки среднего и малого бизнеса ВТБ запустил информационно-образовательный портал "Ближе к делу", на котором прошли обучение уже 2,6 тысячи предпринимателей, зарегистрированных на территории Алтайского края и Республики Алтай. Портал предлагает курсы и вебинары по различным вопросам развития бизнеса, новости, статьи экспертов с практическими рекомендациями и другой полезный контент.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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