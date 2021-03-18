Минздрав прокомментировал видео с "сараем" в инфекционном отделении ЦРБ Славгорода

Фото: скриншот из видео / Купальцева Алена

Молодая мама с ребенком попала в инфекционное отделение Славгородской ЦРБ и ужаснулась разрухе внутри палаты. По словам женщины, в таких условиях ей предстоит прожить с малышом не менее 10 суток, сообщает Barnaul 22.

"Я таких палат еще не видела. Это убожество, это сарай какой-то. Это просто реально сарай… И здесь нам минимум 10 суток жить — это ужас", — посетовала горожанка.

На опубликованных женщиной кадрах видно, что состояние палаты и примыкающей к ней уборной находится в весьма плачевном состоянии. На полу и стенах во многих местах отколота плитка, двери ободраны и не покрашены, мебель очень старая, а потолок весь грязный и по углам покрыт плесенью. Кроме того, в помещении, по словам пациентки, стоит неприятный запах.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края прокомментировали ситуацию. Там отметили, что в инфекционном отделении Славгородской больницы запланирован капитальный ремонт, и этот вопрос стоит на особом контроле у администрации учреждения.

"С целью решения данного вопроса в 2020 году было выделено более 500 тыс. рублей для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту инфекционного корпуса", — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Там отметили, что документация проходит заключительный этап проверки госэкспертизой, и после получения положительного заключения будет решаться вопрос о выделения денег на проведение капремонта. По плану, это произойдет уже в нынешнем году. Все имеющиеся дефекты, которые можно устранить в рамках текущего ремонта, ликвидируют в ближайшем будущем, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жители Ключевского района пожаловались на ужасные условия содержания в местной ЦРБ. На стенах появилась чёрная плесень, внутри сыро, холодно, нет горячей воды и промерзают окна. За помощью сельчане обратились к депутату Александру Терентьеву. Позднее в руководстве медучреждения ответили, что работы по устранению проблем ведутся, а также поделились ближайшими планами.