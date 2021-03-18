14 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 14 случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 16 513 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона в четверг, 18 марта.

"Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Онгудайского района, у жителя города Горно-Алтайска, у жителя Турочакского района, у жителя Шебалинского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у двух человек – симптомы пневмонии", — говорится в сообщении.

Выздоровел за весь период 16 201 человек. За последние сутки в республике вылечились семь пациентов.

Скончались еще трое человек с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 216 смертей.