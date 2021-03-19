Шестилетняя девочка провалилась в колодец с ледяной водой в Республике Алтай

СК по Республике Алтай проводит проверку по факту падения ребёнка в колодец с ледяной водой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шестилетняя девочка шла на тренировку, увидела на территории оздоровительного комплекса снежную гору и решила скатиться с неё. Внизу оказался открытый колодец.

На помощь ребёнку пришли охранник спортзала и мужчина, который шёл на тренировку. Несмотря на то, что девочка провела в воде всего пять минут, она получила обморожение первой степени. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

"По данному факту следственными органами Следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить лиц, отвечающих за надлежащее обеспечение безопасности коммунальных объектов на вышеуказанной территории", – отметили в региональном СК.