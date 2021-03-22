Хоровые коллективы Симферополя дадут концерт в Барнауле

22 марта в Барнауле состоится концерт, приуроченный к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба мэрии.
Во Дворце культуры Барнаула выступят Барнаульский детский хор и два музыкальных коллектива из Симферополя: молодёжный хор "Мадригал" и образцовый хор студии "Школьные годы".
"В программе концерта будут представлены разные жанры: от западноевропейской классической музыки до оригинальных обработок музыки народов мира", – уточнили в пресс-службе городской администрации.
Концерт начнётся в 18:30 по адресу ул. Антона Петрова, 146а. Он пройдёт в рамках фестиваля "Крымская весна".
Отметим, что фестиваль предусматривает ещё несколько мероприятий. Так, 20 марта состоялась финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН, а 21 марта бесплатно показали фильм Генриха Оганесяна "Три плюс два", снятый в 1963 году в Крыму.
Комментарии
Но почему информация об этом мероприятии появилась тут только сегодня, в день концерта?.. Вход на концерт свободный или по билетам?
да, "Три плюс два" отличный фильм, не то, что снял Кеосаян
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