19 новых случаев заражения ковидом подтвердили в Республике Алтай

19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, среди инфицированных – четверо детей.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Горно-Алтайска, трёх жителей Кош-Агачского района, двух жителей Майминского района, жителя Онгудайского района и жителя Чемальского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у двух человек – симптомы пневмонии.

Таким образом, за всё время в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 583 случая заболевания. Выздоровели 16 223 человека, из которых шестеро – за минувшие сутки.