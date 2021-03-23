Отдых Владимира Путина в сибирской тайге впечатлил британцев

Кадры с отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в сибирской тайге, опубликованные британской газетой Daily Mail, вызвали бурную дискуссию среди читателей.

"Кто-то назовёт это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер", – выразил мнение один из пользователей.

Читатели вспомнили и президента США Джо Байдена, который на минувшей неделе, поднимаясь по трапу самолёта, несколько раз запнулся.

"Пока Путин занимается этим, так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом", – отметил пользователь Сети.

Напомним, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели минувшие выходные в Туве. Глава государства побывал в мастерской Шойгу, катался на вездеходе, обедал на свежем воздухе и гулял по сибирской тайге.