Алтайская прокуратура проверит информацию о нарушении прав многодетной матери

Прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о госпитализации многодетной матери после одиночного пикета в Барнауле. Такое распоряжение сделал и.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин.

В рамках проверки правоохранители оценят соблюдение прав семьи на получение мер государственной поддержки. Процесс находится на контроле прокуратуры Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, многодетная мать Елена Воронцова, по её словам, пять лет ждёт положенного по закону земельного участка, чтобы начать строить жильё для своей семьи. Во время проведения одиночного пикета на площади Советов женщине стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Её увезли в больницу.