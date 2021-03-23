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Новости

Алтайская прокуратура проверит информацию о нарушении прав многодетной матери

, ИА "Амител"
Женщина провела одиночный пикет у здания регионального правительства, после чего оказалась в больнице
Фото: 'Сибирь. МБХ медиа'

Фото: "Сибирь. МБХ медиа"

Прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о госпитализации многодетной матери после одиночного пикета в Барнауле. Такое распоряжение сделал и.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин.

В рамках проверки правоохранители оценят соблюдение прав семьи на получение мер государственной поддержки. Процесс находится на контроле прокуратуры Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства. 

Напомним, многодетная мать Елена Воронцова, по её словам,  пять лет ждёт положенного по закону земельного участка, чтобы начать строить жильё для своей семьи. Во время проведения одиночного пикета на площади Советов женщине стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Её увезли в больницу.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

23.03.2021 17:21
Андрей

У нас вообще волшебный губер. То отменил участки для многодетных, задним числом при чём. У нас многие соцвыплаты например, не платятся ( в Кемерово пособия с 3 до 7 лет выплачивают за период расчёта доходов, а он почти на год до подачи заявления берётся).

23.03.2021 17:25
- гость -

У нас молча снимают соц.выплаты. А чтобы получать, нужно побегать.

23.03.2021 17:32
- гость -

Сын 8 лет стоял. Очередь не движется. Вс

23.03.2021 17:58
- гость -

23.03.2021 17:32
- гость -
надо было найти людей, кто помогает с этим... и продать

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