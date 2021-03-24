Госавтоинспекция предупреждает алтайских водителей о непогоде

Водителей в Алтайском крае призывают быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий. В регионе местами наблюдаются сильная гололедица, мокрый снег, дождь и ветер с порывами до 32 метров в секунду.

В этой связи региональная Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой сохранять внимательность при управлении транспортом и неукоснительно соблюдать ПДД. При выборе скорости нужно учитывать не только ограничения для дороги, но и погодные условия.

"Пешеходам следует не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, – напомнили в ведомстве. – Кроме того, необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы, позволяющие быть заметнее в вечернее время и в условиях недостаточной видимости".

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, следует звонить по телефонам: 8 (3852) 50-75-12 ("Алтайавтодор"), 63-14-59 (Упрдор "Алтай"), 20-26-10 (Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС Алтайского края), 24-67-87 (Краевой центр медицины и катастроф), 39-35-86 (УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю), а также по единым номерам экстренных служб: 112, 101, 102 и 103.