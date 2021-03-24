"Соседи хорошие". Коттедж у кладбища в Барнауле меняют на лодку

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В Барнауле выставили на продажу двухэтажный дом, расположенный рядом с Власихинским кладбищем, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Хозяин жилья рассматривает варианты обмена на лодку, снегоход, катер, тягач, фуру, сцепку, полуприцеп, квадроцикл, японский грузовик (5 тонн), легковой автомобиль, квартиру или производственное помещение.

Собственник просит за лот 2,6 млн рублей в случае продажи, но при обмене оценивает его уже в 2,9 млн рублей.

За эти деньги новому владельцу достанется шестикомнатный кирпичный коттедж общей площадью 200 квадратных метров. Площадь участка составляет 5 соток. Водоснабжение центральное, канализация автономная, газопровод подведён, но газ пока не подключён, поэтому отопление печное.

Коттедж находится на ул. 8-й Выезд, рядом с Власихинским кладбищем, промзоной и магазинами.

"Очень удобное место расположения. От дороги второй дом, выезд без проблем круглый год, – утверждает риелтор. – Соседи очень хорошие и адекватные".

Напомним, ранее на продажу выставили самый дорогой в Барнауле коттедж. Его стоимость составляет 115 млн рублей. За эти деньги новому владельцу достанется четырёхуровневый дом с бассейном, баней и огромной беседкой.