Счётная палата признала малоэффективной сельскую ипотеку на Алтае

Счётная палата оценила программу сельской ипотеки как малоэффективную. По подсчётам ведомства, если жители 14 регионов, в том числе и Республики Алтай, оформят подобный кредит, то останутся без средств к существованию.

Как пишет РБК, на 1 декабря 2020 года льготной ипотекой на жильё в сельской местности воспользовались 38 тысяч семей. При этом интерес к программе был намного выше – общее количество заявок достигло почти 200 тысяч, однако одобрение получала лишь каждая пятая заявка.

По подсчётам аудиторов, такая ипотека практически недоступна для жителей 14 российских регионов. В девяти субъектах – Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе, Тыве, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Алтай – оформление ипотеки сельскими жителями приведёт к падению доходов ниже прожиточного минимума. Ещё в пяти – объём оставшихся доходов после платежей по кредиту будет сопоставим с ним.