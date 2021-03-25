Вдоль трактов и деревьев. Где в Барнауле появятся в 2021 году новые велодорожки

Сразу несколько новых и современных велодорожек появится в Барнауле в 2021 году. Об этом заявил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на онлайн-конференции.

Так, дорожки для велосипедистов появится в Мизюлинской роще, которую благоустроят в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". В ходе её реконструкции по периметру сделают велодорожку из асфальтобетона с двусторонним движением. Её ширина составит 2,5 метра.

Кроме того, летом этого года доделают велодорожку в парке "Изумрудный". На Павловском тракте полоса для велосипедистов появится на участке от улицы Бабуркина до Малахова. На Змеиногорском тракте специальная "полоса" для велосипедов расположится на участке от улицы Аванесова до Горнолыжной, ремонт тоже обещают закончить в 2021 году.

Напомним, первую дорожку для любителей крутить педали построили в Барнауле осенью 2019 года. Новый проект реализовали на улице Георгия Исакова, рядом с отреконструированной пешеходной аллеей. Однако не всем понравились дорожки, которые были шириной всего 1,5 метра. Двум велосипедистам не разъехаться. Неудобство добавило и то, что её во многих местах пересекают пешеходные тротуары, то есть особо не покатаешься: приходится постоянно пропускать пешеходов.

Ранее Антон Шеломенцев в интервью в программе "Переговорка" рассказал, что в мэрии разработали проект строительства дорожек на нескольких улицах Барнаула, включая Строителей, Попова и Змеиногорский тракт. Общая протяжённость дорожек может составить около 70 километров.