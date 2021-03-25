Бийские активисты решили самостоятельно очистить город от снега

Бийские активисты решили самостоятельно бороться со снежной проблемой в городе. Трое добровольцев из городского профсоюза за два часа расчистили лестницу, которая ведёт к Коммунальному мосту, сообщает "Бийский рабочий".

По словам одного из активистов, Владислава Зеленова, идея появилась, когда парни спускались и увидели плачевное состояние лестничных маршей, – ступени полностью заледенели. Кроме того, мимо проходившая женщина рассказала, что недавно упала и буквально скатилась по лестнице.

Также добровольцы расчищали пешеходные переходы и помогали убирать снег пожилым людям в частных домах. В ближайшее время они собираются уделить время школьникам и попробовать привлечь их к помощи родному городу.

Напомним, что зимой 2020-2021 годов в Бийске начались серьёзные проблемы с уборкой снега. Местные жители в разговоре с корреспондентом amic.ru признались, что крайне редко видели технику на дорогах, а тротуары вообще никто ни разу не чистил.

Ситуация настолько плачевна, что в начале февраля водители автобусов устроили забастовку из-за плохой уборки снега в Бийске. Они отказывались выезжать на маршруты в течение двух часов. В начале марта, после сильного снегопада, проблемы начались у электротранспорта – из-за снежных заносов трамваи не выходили на линию в течение полутора суток.