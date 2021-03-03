Власти отрапортовали о запуске трамваев в Бийске

В Бийске восстановили движение трамваев. Правда, сделали это лишь частично, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

"По информации МУП "Бийскгортранс", трамваи начали движение от трамвайного парка до кольца на Гилева. Работы по расчистке путей продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, что после сильного снегопада в Бийске 2 марта трамваи не вышли на линию. К утру 3 марта восстановить движение электротранспорта также не удалось. В городской администрации людям посоветовали учитывать это обстоятельство при построении маршрутов, а также отметили, что на линию выйдут около 150 автобусов.