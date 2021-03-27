"Нива" снесла светофор рядом с лыжной базой "Динамо" в Барнауле

Водитель за рулём "Нивы" снёс светофорный столб на Змеиногорском тракте рядом с поворотом на лыжную базу "Динамо". Движение по правой полосе в сторону выезда из города заблокировано.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул", у отечественного автомобиля смят бампер и капот, столб лежит рядом с переездом через трамвайные пути. На месте работают сотрудники полиции. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Напомним, что два человека погибли в результате жёсткого столкновения на трассе Барнаул – Новосибирск. По предварительной версии, 37-летний водитель Subaru Forester, следовавший в направлении Барнаула, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hino. От полученных травм предполагаемый виновник аварии, а также его 34-летний пассажир скончались на месте происшествия.