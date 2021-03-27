"Нива" снесла светофор рядом с лыжной базой "Динамо" в Барнауле

Водитель за рулём "Нивы" снёс светофорный столб на Змеиногорском тракте рядом с поворотом на лыжную базу "Динамо". Движение по правой полосе в сторону выезда из города заблокировано.
Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул", у отечественного автомобиля смят бампер и капот, столб лежит рядом с переездом через трамвайные пути. На месте работают сотрудники полиции. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
Напомним, что два человека погибли в результате жёсткого столкновения на трассе Барнаул – Новосибирск. По предварительной версии, 37-летний водитель Subaru Forester, следовавший в направлении Барнаула, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hino. От полученных травм предполагаемый виновник аварии, а также его 34-летний пассажир скончались на месте происшествия.
Комментарии
За рулём нивы старый дедушка был, жив, здоров, все ок! Уснул наверное)))
За рулём нивы старый дедушка был, жив, здоров, все ок! Уснул наверное)))
Амик, столб у вас на даче, а тут опора.
Этот светофор там давно снести надо. Невозможно повернуть со встречки налево к краевой больнице.
Шо, началось? Объявили войну светофорам?
Жив,здоров,вероятно благодаря сработавшим подушкам безопасности.
Почему старым дедушкам не запретят управлять автомобилем,создавая этим самым угрозу для жизни и здоровья для водителей и пешеходов,надо сделать ограничение по возрасту для водителей.