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Жители Барнаула вновь вышли на пикет против ЦОС

, ИА "Амител"
Родители требуют не проводить эксперименты над их детьми
Фото: организаторы акции

Фото: организаторы акции

Родители барнаульских школьников провели в краевой столице пикет против цифровой образовательной среды (ЦОС).

Это уже третье мероприятие такого рода. Оно прошло рядом с кинотеатром "Мир", в акции приняли участие свыше десяти человек.

Собравшихся объединила идея, что дети должны иметь личный контакт с учителем, чтобы хорошо усваивать материал.

Они называют введение ЦОС "экспериментом над детьми", который, по их оценке, негативно скажется на качестве получаемого учениками образования.

"Так как все мы живём в современном обществе и пользуемся гаджетами, смартфонами и другими современными средствами коммуникации, внедрение современного оборудования должно только приветствоваться, – цитирует ИА "Красная весна" одну из участниц пикета. – Но то, что предлагается кураторами внедрения цифровой образовательной среды, фактически приведёт к ликвидации образования".

Власти удивляются такой реакции и уверяют, что ЦОС – это благо, благодаря которому школы получат новые компьютеры, а дети – удобную онлайн-платформу для обучения.

Ранее корреспондент amic.ru выяснил, чего боятся барнаульские родители, что вообще представляет собой ЦОС и грозит ли нам вечная дистанционка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.03.2021 20:21
- гость -

Полность согласен с тем, что "что дети должны иметь личный контакт с учителем", но ещё больше они должны иметь личный контакт с родителями, которые вместо этого мотаются по сомнительным пикетам. И больше чем уверен, что у этих "активистов" огромное время отнимает обсасывание всевозможных, зачастую надуманных, проблем в соцсетях. Ничего, что это тоже отнимает время от общения с детьми? Отключите интернет, столько проблем снимется или просто не возникнет.

28.03.2021 23:51
- гость -

Власть творящие, Вы сами получили нормальное образование, не дистанционное и бесплатное. Зачем наших детей лишаете нормального образовательного процесса? В каком месте дистант стал благом? Дистант скорее можно назвать дибилизацией детей, т.к. безграмотным стадом легче манипулировать.

29.03.2021 06:52
- гость -

Вот именно этими родителями должны вплотную заняться органы опеки!
----
Но то, что предлагается кураторами внедрения цифровой образовательной среды, фактически приведёт к ликвидации образования".
----
К ликвидации образования привело появление вот таких оголтелых яжмамок. Нормальные педагоги из образования уже ушли. Потому что с такими самочками только нервы трепать!

29.03.2021 07:53
Гость

Предлагаю привлечь к ответственности автора высказывания о матерях как о самках, родители беспокоятся об образовании своих детей и для этого есть основания

29.03.2021 08:01
- гость -

Почему все без масок? Ковид тоже пикетируют?

29.03.2021 11:34
- гость -

Конфисковать у них всю цифровую технику и заблокировать во всех соцсетях

29.03.2021 11:56
гостья

вместо того, чтобы заниматься своими детьми, эти по митингам шляются и в соцсетях сидят. их дети будут делать тоже самое.
а кто хочет учится, тот получит знания хоть в классе, хоть по удаленке, хоть в библиотеке.

29.03.2021 12:47
Андрей

сам бы пошел на пикет, но за кого. Но родители , не молчите.

29.03.2021 12:47
- гость -

Да в Барнауле нет ни одной школы, в которой личный контакт с преподавателем давал необходимый результат всем ученикам класса всех уровней подготовки.
Нуждающимся приходится добирать знания с удаленных ресурсов.
Нормально то, что обыденные обыватели пугаются технологий, расширяющих кругозор их детей.
Ненормально, что они, оставаясь на уровне своего развития, выходят со своими суеверными страхами на публичные коллективные выступления без предварительного визита в смотровой кабинет

29.03.2021 13:37
- гость -

Нужно приучать детей к самостоятельности, поэтому дистант должен быть доступен всем желающим.

29.03.2021 14:14
Песков

посмотрите передачу на ютубе Цифровизация — новый способ подавления человека. Потом когда все это будет внедрено, не говорите, что вы не знали как все с образованием сложится, а вы были только за современные технологии, но не в таком их применении!


29.03.2021 16:14
- гость -

14:14 Пескову
Посетите со своими детьми ресурсы Сириуса и Фоксфорда.
Это будет очень прогрессивным дополнением к ютубу)

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