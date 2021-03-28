Жители Барнаула вновь вышли на пикет против ЦОС

Родители барнаульских школьников провели в краевой столице пикет против цифровой образовательной среды (ЦОС).

Это уже третье мероприятие такого рода. Оно прошло рядом с кинотеатром "Мир", в акции приняли участие свыше десяти человек.

Собравшихся объединила идея, что дети должны иметь личный контакт с учителем, чтобы хорошо усваивать материал.

Они называют введение ЦОС "экспериментом над детьми", который, по их оценке, негативно скажется на качестве получаемого учениками образования.

"Так как все мы живём в современном обществе и пользуемся гаджетами, смартфонами и другими современными средствами коммуникации, внедрение современного оборудования должно только приветствоваться, – цитирует ИА "Красная весна" одну из участниц пикета. – Но то, что предлагается кураторами внедрения цифровой образовательной среды, фактически приведёт к ликвидации образования".

Власти удивляются такой реакции и уверяют, что ЦОС – это благо, благодаря которому школы получат новые компьютеры, а дети – удобную онлайн-платформу для обучения.

Ранее корреспондент amic.ru выяснил, чего боятся барнаульские родители, что вообще представляет собой ЦОС и грозит ли нам вечная дистанционка.