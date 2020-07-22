Алтайское Заксобрание вошло в топ-30 региональных парламентов России по открытости

Алтайское краевое Законодательное Собрание заняло 26-е место в рейтинге открытости региональных парламентов. Результаты исследования в рамках проекта "Парламент на ладони" опубликованы на сайте "Фонд городского самоуправления".
Специалисты оценивали законотворческие органы по четырем критериям и нескольким десяткам направлений: открытости принятия решений и законотворческой работы, доступности и эффективности обратной связи с населением, а также обеспечению гарантий равенства партий при освещении их работы на региональных теле- и радиоканалах.
В итоговом рейтинге парламент Алтайского края получил 70,435 балла. На первом месте оказалась Москва (86,928), Дагестан (86,521) и Карелия (84,521). Государственное собрание Республики Алтай получило 59,707 балла и заняло 58-е место.
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