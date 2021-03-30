Мужчина, поджёгший дом с собутыльниками в Барнауле, получил 16 лет колонии

Уроженец Кемеровской области, из-за ссоры поджёгший частный дом с собутыльниками в Барнауле, получил 16 лет колонии строгого режима. Мужчину осудили за убийство общеопасным способом, покушение на убийство и поджог, говорится на сайте алтайской прокуратуры.

Инцидент случился в мае 2020 года. Тогда мужчина выпивал в заброшенном здании вместе с товарищами, однако между приятелями произошёл конфликт и его выгнали из дома. Чтобы отомстить обидчикам, злоумышленник поджёг на веранде бытовой мусор.

СК в мае также сообщал, что 55-летний мужчина запер дверь и собутыльники не смогли выбраться наружу, так как на окнах были решётки. В итоге один из них погиб от отравления окисью углерода, второй получил ожоги, но выжил. Подозреваемый сразу признал свою вину.

"Суд назначил мужчине за совершение преступлений <…> наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года", – рассказали в прокуратуре.

При этом отмечается, что адвокат осуждённого оспорил приговор и попросил смягчить наказание. Однако суд, приняв во внимание доводы защиты, делать это отказался.